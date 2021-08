Domenica 22 Agosto 2021, 09:30

PERUGIA «La squadra è stata eccezionale, mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, il risultato è molto pesante perché venire qua e vincere subito non è facile, ho apprezzato la maturità e il sapersi adattare a certe situazioni di gioco, non mi è piaciuto invece come è stato gestito i possesso palla nel primo tempo, abbiamo gestito il pallone in maniera sporca dovevamo essere più rapidi». Non nasconde la soddisfazione Alvini dopo la vittoria del Perugia in casa del Pordenone malgrado qualche piccola sbavatura.

«Questa squadra da subito sta lavorando bene- riconosce il coach toscano- abbiamo avuto un percorso netto fino alla scorsa settimana poi la squadra malgrado tutto la squadra è stata brava a fare una partita di grande intensità». Buone notizie anche dai giocatori subentrati in campo nella ripresa: «Alcuni giocatori mi stanno sorprendendo positivamente ad esempio Righetti, cresciuto qui, lui ha grandi margini di miglioramento ma tutti hanno fatto bene, chi ha giocato e anche chi non è entrato, c’è un gruppo e sta bene insieme e questo si vede, i giocatori sono gli artefici di quello che sta facendo la squadra, il merito è il loro non il mio». Disappunto per una direzione arbitrale non proprio impeccabile un pizzico di emozione per un episodio curioso. Alvini spiega: «Eccessiva la seconda ammonizione di Kouan anche se la nostra è una squadra aggressiva ma a parte questo vorrei dire che mi sono emozionato nel vedere alcune auto di Perugia che ci hanno sorpassato salutandoci, queste sono emozioni». Per Alvini uno sguardo al futuro immediato è d’obbligo: «Ancora c’è molto da fare già dalla prossima settimana avremo un impegno difficile sappiamo che la squadra va rinforzata ma questo è un momento difficile e devo pensare solo ad allenare perché so che il campionato di B è tremendo, non dimentichiamoci che il Pordenone si è rinforzato notevolmente dall’anno passato».