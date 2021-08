Le pagelle di Pordenone-Perugia, Burrai c'è Santoro promette bene

Domenica 22 Agosto 2021, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 16:50

CHICHIZOLA: Vivace

Para, dribbla, comanda la difesa e rischia anche un po'. Tutte conferme di quello che si sapeva e ha fatto vedere fin dal suo arrivo.



ANGELLA: Dominante

Anche a Lignano onora il nuovo look da marines con la solita prova. Là dietro è insostituibile.



ROSI: Marpione

Quando il gioco si fa duro i duri entrano in campo e alla prima di campionato, tra squalificati e infortunati tocca a lui. Nei corpo a corpo si esalta, se non ci arriva ci tira il cappello. O tira la maglia. Il giallo di giornata se lo guadagna tutto.

APPROFONDIMENTI SERIE B Il Grifo parte bene: vittoria contro il Pordenone, decide Murano SERIE B Alvini si gode il Perugia vincente:«Tutti bravi, ma la B...



BURRAI: Tiratore

La prima conclusione del match è stata la sua e poteva fare meglio. Sua anche la seconda e stavolta è stata traversa. Regia senza acuti ma di sacrificio.



FALZERANO: Pendolino

Tra i più vivaci del Grifo. Corre e rincorre a tutta fascia: un lavoro massacrante e prezioso che lo pone tra i migliori.



SANTORO: Crescente

Impacci iniziali ma col tempo ha dimostrato personalità. Promette bene.



KOUAN: Pericoloso

Ha ragione Alvini: è devastante. Nel bene e nel male però. Se non impara a contenersi batte il record di espulsioni.



MURANO: Decisivo

Per 45 minuti non si è visto. Colpa dei suoi movimenti, chiamiamoli così, o dei compagni che non lo hanno visto? Poco importa: il primo pallone lo ha messo dentro. Una firma da 3 punti.



GYABUAA: Raffinato

Pochi minuti, giocate essenziali ma una impressione nitida: tocca il pallone come uno che ci sa fare. E parecchio.

BIANCHIMANO: Solidale

Appena entrato spreca una clamorosa palla gol più o meno come aveva fatto Vano a Genova in Coppa. Una conferma: dei due lunghi ne basta uno.



ALVINI: Impeccabile

Neanche una sbavatura tattica. Precisi anche i cambi. Alla fine occhi fuori dalle orbite per la felicità. Tutta meritata.