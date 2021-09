Il Grifo prende un punto a Frosinone: 0-0

Sabato 11 Settembre 2021, 17:25

FROSINONE Termina senza gol il match tra Frosinone e Perugia. Lo zero a zero vuol dire un punto importante messo in cascina dalla formazione di Alvini al termine di quello che aveva tutte le caratteristische del big-match di giornata. Per i biancorossi, alcune occasioni ma anche svariati interventi difensivi importanti, a conferma di un punto guadagnato contro una delle formazioni più attrezzate e blasonate della categoria.

FROSINONE: Ravaglia, Gatti, Maiello (59' Rohden), Zampano, Garritano, Boloca, Zerbin (59' Tribuzzi), Szyminski, Canotto (59' Cicerelli), Ciano (80'Ricci), Cotali

A disp. De Lucia, Minelli, Gori, Charpentier, Haoudi, Novakovich, Lulic, Casasola All. F. Grosso



PERUGIA : Chichizola, Rosi (79' Curado), Angella, Dell'Orco (39'Sgarbi), Falzerano, Segre, Burrai, Lisi, Kouan, Carretta (79' Santoro), Murano

A disp. Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Matos, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Ferrarini, Zanandrea

All. M. Alvini

ARBITRO: Garigliolo di Pinerolo