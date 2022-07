Via ai Mondiali di Tiro a Volo Sporting. Cerimonia di apertura ai piedi del Duomo di Orvieto

Con la cerimonia di apertura che si è tenuta a Orvieto, mercoledì 13 luglio, nel pomeriggio, in una piazza Duomo gremita e colorata si è aperta l'edizione numero 44 del World Championship Sporting - Campionati mondiali di tiro a volo specialità Sporting. Da Australia a Zimbabwe, passando per Cipro, Malta, Ucraina, Brasile, Stati Uniti d'America, Spagna, Francia, Islanda, Regno Unito e tante altre nazionali, compresa la corposa squadra di arbitri internazionali, applausi a non finire per tutti i 40 paesi partecipanti che hanno sfilato con i loro portacolori ognuno accompagnato dal proprio inno nazionale prima si sistemarsi sulle scale del Duomo. Ultima a entrare in piazza la nazionale azzurra, tricolore in testa e sulle note dell'Inno suonato dal vivo dalla Banda dell'Esercito Italiano.

APPROFONDIMENTI CAMPIONATI MONDIALI TAV Orvieto capitale mondiale del Tiro a Volo specialità...

Un tripudio di bandiere, di inni, di nazionalità, tutto il mondo praticamente ai piedi della Cattedrale di Orvieto che da oggi fino a domenica sarà il centro del mondo del tiro a volo. Oltre 1000 gli atleti in gara che da oggi, giovedì 14 luglio si daranno battaglia presso l'impianto Tav Orvieto Shooting Range in località “Botto” dove sono allestiti i campi gara e dove domenica sarà proclamata la nazione campione del mondo di tiro a volo sporting.

Imponente l'organizzazione messa a punto dal comune di Orvieto, imponenti le misure di sicurezza, massima la cura dei particolari. L'evento mondiale, organizzato sotto l'egida della Fitasc - Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse presente con il proprio presidente Jean-François Palinkas, ha visto fare gli onori di casa dal presidente della Fitav, Luciano Rossi, dalla sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, dall'assessore allo Sport, Carlo Moscatelli, presente la pluricampionessa mondiale Katiuscia Spada che con Marsilio Palermi ha curato tutta l'organizzazione tecnica-sportiva. Da oggi via alle gare: ogni atleta avrà a disposizione 50 piattelli al giorno. Occhi puntanti sulla nazionale statunitense e inglese, date come favorite, ma tifo alle stelle per quella italiana del ct Veniero Spada. Tra gli azzurri l'orvietana, Graziella Zambrino, e i campioni Davide Gasperini che con Michael Spada sono pronti a dare battaglia.

«Siamo felicissimi e onorati di ospitare il Campionato del Mondo di Tiro a Volo – ha detto la sindaca Tardani – la città è pronta ad accogliere atleti e delegazioni con la massima disponibilità, speriamo che la bellezza dei nostri luoghi vi resti nel cuore e che vinca il migliore!». Parole di ringraziamento alla città di Orvieto che in questi giorni si è superata in accoglienza, organizzazione e disponibilità anche da parte del presidente Rossi che ha voluto ringraziare anche tutti gli arbitri internazionali che garantiranno, con il loro prezioso lavoro, che tutta la competizione si svolga in modo sereno e regolare. Gli applausi più grandi, però, piazza Duomo, li ha riservati alla nazionale Ucraina, agli atleti e portacolori.