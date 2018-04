di Michele Bellucci

PERUGIA - Il grande cinema internazionale ruota sempre più spesso intorno a Perugia e un altro regista di spicco nel panorama contemporaneo presto annuncerà un nuovo progetto che coinvolgerà il capoluogo umbro. Si tratta di Paul Verhoeven, che martedì 17 aprile alle ore 19.30 presso la sala conferenze dell'hotel La Rosetta incontrerà pubblico e stampa per ufficializzare che le riprese del suo nuovo film verranno realizzate in città.



Il regista olandese classe 1938 ha conquistato l'attenzione della critica all'inizio degli anni '70 con Fiori di carne, che ottenne una nomination ai Premi Oscar e nel 1999 è stato giudicato miglior film olandese del secolo. Il grande pubblico l'ha invece scoperto con RoboCop (1987), Atto di forza (1990) e Basic Instinct (1992). Verhoeven l'anno scorso aveva suscitato scandalo al Festival di Cannes con il suo Elle, opera che è valsa alla protagonista Isabelle Huppert la candidatura agli Oscar 2017 nella categoria riservata alle migliori attrici protagoniste oltre ad un Golden Globe e al premio Cesar. L'attrice francese era stata protagonista a Solomeo a marzo dell'anno scorso, per uno spettacolo su Maupassant appositamente creato per la Stagione del Teatro Cucinelli, e al cinema PostModernissimo di Perugia per incontrare il pubblico in occasione della proiezione di Elle. Di certo anche questa esperienza positiva della Huppert in Umbria ha influito nella scelta di Verhoeven, "rincorso" per quasi tre anni dal direttore artistico del Perugia Love Film Festival Daniele Corvi.



E' infatti proprio Corvi il deus ex machina dell'operazione, che approfitterà dell'incontro in programma il 17 aprile per consegnare al regista il Grifone d'oro alla carriera del Love Film Festival. Il programma della kermesse verrà svelato il giorno seguente, 18 aprile, in conferenza stampa.

