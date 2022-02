Terni, niente vaccini per San Valentino

L'Usl informa la cittadinanza che in occasione della festività del Santo Patrono della Città di Terni San Valentino, lunedì prossimo, 14 febbraio, il Punto Vaccinale Territoriale "Casagrande" in piazzale Bosco e la postazione vaccinale pediatrica di viale Bramante rimarranno chiusi. Le somministrazioni previste in tale data verranno anticipate o posticipate, gli assistiti prenotati saranno quindi contattati dal personale sanitario per riprogrammare l'appuntamento con ampia facoltà di scelta di data e orario (*)



La postazione tamponi drive through della sede centrale Usl Umbria 2 di viale Bramante rimarrà invece attiva anche lunedì 14 febbraio con orario 8.30 - 12.30. L'Usl coglie l'occasione per ricordare alla cittadinanza gli orari di accesso alle strutture anti Sars-CoV-2 di Terni dell'Azienda Usl Umbria 2: PVT CASAGRANDE dal lunedì alla domenica 8:30 - 14:00. Riservato ai minori con oltre 12 anni di età e agli adulti. Palestra istituto "Casagrande" di Terni, piazzale Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria. Chiusura il 14 febbraio.

PVP BRAMANTE dal lunedì al venerdì 14:00 - 17:00, sabato 8:30 - 11:30 (prime dosi) - Riservato ai bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Sede centrale Usl Umbria 2 di Terni, viale Bramante, primo piano, ingresso scala E.

Il punto vaccinale pediatrico Bramante, nel mese di febbraio, rimane attivo anche la domenica, per garantire esclusivamente le seconde dosi. Chiusura il 14 febbraio.

POSTAZIONE TAMPONI DRIVE THROUGH VIALE BRAMANTE, dal lunedì al sabato 8:30 - 14:00.

Lunedì 14 febbraio orario di apertura: 8:30 - 12.30.