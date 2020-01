Unitre -Orvieto. Pubblicato il programma di gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Con il nuovo anno, ecco pronto anche il primo programma mensile dell’Unitre - Università delle Tre Età di Orvieto.In arrivo nuovi Corsi e Laboratori, come quelli di lingua spagnola tenuti dal professor Emilio Berrocal e di Filosofia con il prof. Franco Raimondo Barbabella e quello di Inglese tenuto dalla professoressa Rosalba Petrignani. Mercoledì 15 gennaio alla 10.30, nella Sala Consiliare del comune di Orvieto, si terrà la presentazione delle attività didattico-culturali del primo semestre 2020.Si ripartirà martedì 7 gennaio con la lezione di Ascolto Musicale e poi a seguire l’abituale programma.Nell'arco del mese alcuni appuntamenti speciali.Come giovedì 16 alle 10:30 nella Cattedrale di Santa Maria della Stella (Orvieto) quando si terrà la rassegna “Tesori dell’Urbe”. La Prof.ssa Maddalena Ceino guiderà una visita su I pavimenti del Duomo di Orvieto (prenotazionu Fabrizia Mencarelli 338 9514859). Sabato 18 invece, alle 17 presso la sede Unitre di Orvieto la Dr.ssa Angela Augusti e il Dr. Enrico Brugnoli dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri terranno una conferenza dal titolo “ECOSISTEMI TERRESTRI E CAMBIAMENTO CLIMATICO”.Domenica 19 alle 17 nel Teatro del Carmine di Orvieto andrà in scena "In vino Veritas, Teatro-Canzone del nettare di vino” con il gruppo Jazz Glazz che canterà e reciterà, in stile goliardico, l’amico vino. Si chiudemartedì 28 alle 10 presso il Caffè Montanucci, sempre ad Orvieto, dove prenderà il via un percorso psico-sensoriale dal titolo “La Poetica dei Colori”, a cura della Dott.ssa Mirella Cleri e del Dott. Alberto Romizi, che in questo primo incontro tratteranno del colore “giallo”.Per informazioni ed iscrizioni, la segreteria è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12; è possibile utilizzare questi contatti: 338 7323884, uni3-orvieto@alice.it, www.unitreorvieto.it