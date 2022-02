Un calciatore positivo, riecco il covid nella Ternana

TERNI C'è un calciatore risultato positivo, nel gruppo squadra della Ternana. E' il responso, arrivato alla società rossoverde nella serata di giovedì 2 febbraio, arrivato dai tamponi ai quali vengono sottoposti ogni giorno calciatori e membri degli staff prima di ogni allenamento. Dopo le positività dei primi di gennaio (17 compreso mister Cristiano Lucarelli, di cui 13 calciatori), smaltite nelle settimane del primo mese dell'anno 2022, proprio quando la squadra era tornata a zero positivi, ecco che il covid torna a fare capolino. La Ternana calcio, con un comunicato ufficiale diramato, annuncia la notizia e conferma che il membro del gruppo squadra risultato positivo è, per l'appunto, un calciatore. Non comunica, però, l'identità del giocatore in questione. Mentre il gruppo e l'allenatore Cristiano Lucarelli lavorano per preparare la sfida di campionato contro la Reggina al Liberati di Terni, in programma alle ore 14 di sabato 5 febbraio e valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B, scattano le procedure previste sia dai protocolli sanitari che da quelli federali. La Ternana ha già avvertito le autorità sanitarie umbre.

