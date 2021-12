Covid ancora sul calcio, positività nel gruppo squadra della Ternana

Nuovi casi di positività al covid anche nel gruppo squadra della Ternana. Arriva dalla società rossoverde il comunicato ufficiale, laconico, che conferma la cosa. Una cosa, tra l'altro, già anticipata dal presidente Stefano Bandecchi sull'emittente Cusano Tv Italia, nella trasmissione del lunedì sera, da lui condotta. Non si fanno nomi. Si annuncia che "in data 27 e 28 dicembre 2021, all’interno del gruppo squadra, sono emerse alcune positività al covid 19". I gruppi squadra, lo ricordiamo, annoverano calciatori, staff tecnico, staff medico, magazzinieri e tutti coloro che si trovano a stretto contatto lavorativo con i calciatori in partite e allenamenti. Al momento, nessuna ulteriore dichiarazione da parte della stessa dirigenza umbra. Si tratta, per il gruppo squadra rossoverde, della seconda situazione legata a casi di positività al covid dall'inizio della pandemia. La prima era stata il 24 novembre 2021, quando erano risultati positivi i calciatori Antonio Palumbo e Marino Defendi.