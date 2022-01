Ternana, Lucarelli positivo, lo rivela con una mezza frase Bandecchi : «Speriamo che si sia anche il mister in campo»

Una frase sibillina (ma non più di tanto, poi) del presidente della Ternana Stefano Bandecchi sembra far capire che tra i positivi del gruppo squadra dei rossoverdi ci sia pure l'allenatore, Cristiano Lucarelli. Il massimo dirigente delle Fere lo lascia intuire, dicendo, in uno dei suoi video social diffusi sul suo canale Instagram, che la speranza è che la Ternana, in campo venerdì 14 gennaio nell'anticipo serale del campionato di serie B contro l'Ascoli, possa avere pure l'allenatore. La Ternana calcio non ha mai fatto nomi, sin dall'inizio, quando il 2 gennaio erano stati trovati positivi in 17, di cui 13 calciatori e 4 degli staff. Ma ecco cosa dice Bandecchi: "Vediamo con quanti e quali calciatori riusciremo a scendere in campo". Poi, aggiunge: "Appuntamento a venerdì sera, sperando di avere pure l’allenatore in campo e non solo i calciatori". Il presidente lancia pure una frecciata al sistema: «Nel calcio, è caos totale. Ancora una volta devo sottolineare che non ci sono decisioni precise, né un piano di sviluppo economico aziendale. Questo è gravissimo».

