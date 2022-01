Ternana, i positivi nel gruppo squadra salgono a diciassette, di cui tredici calciatori

La situazione è peggiorata, rispetto al precedente giro di tamponi effettuato tra Natale e Capodanno. Alla ripresa dell'allenamento, domenica 2 gennaio alle ore 14, i tamponi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra della Ternana hanno evidenziato 17 casi di positività al covid. Di questi, 13 sono calciatori della rosa, più 4 degli staff. E' arrivato l'annuncio ufficiale dalla stessa società rossoverde, attraverso un comunicato nel quale si fa presente la situazione ma non vengono forniti i nomi dei calciatori risultati infettati. Per quest'ultimi, intanto, sono state messe in atto le procedure di quarantena previste dai protocolli, così come vengono applicate per tutti. Il resto del gruppo, formato dai calciatori risultati negativi ai tamponi fluorescenti, ha ripreso il lavoro di allenamento all'antistadio Taddei. Si ricomincia a lavorare in vista della ripresa del campionato di serie B, prevista per il 14 gennaio con la Ternana impegnata in anticipo serale al venerdì contro l'Ascoli, ma al momento per lo staff tecnico di Cristiano Lucarelli c'è un problema, dato da 13 calciatori al momento non disponibili. Per la ripresa del campionato le cose potrebbero essere cambiate. La situazione viene comunque monitorizzata e tenuta sotto controllo giorno dopo giorno dalla società rossoverde,