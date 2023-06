Martedì 20 Giugno 2023, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:18

SPOLETO «Comportamento antisportivo e non aderente ai principi del regolamento», squalificati i vincitori della categoria A2. Nella 57esima edizione della Corsa dei Vaporetti, il colpo discena è arrivato nel finale, quando ilComitato organizzatore, dopo una seriedi segnalazioni che gettavano ombrasulla regolarità di una delle gare, haeffettivamente smascheratol’equipaggio 21, composto da Lorenzo Gelmetti e Francesco Fogliani. Il primo, infatti, si era iscritto aquanto pare come guidatore, mentre il secondo come spingitore. In occasionedella gara, invece, hanno deciso diinvertire i ruoli, infrangendo così ilregolamento. Una situazionespiacevole, che il Comitatoorganizzatore definisce come «unico neo» della manifestazione, «che ha avuto più di mille spettatori», e che ha comportato la squalifica dei dueconcorrenti. Sulle prime, la vittoria dell’equipaggio 21 nella categoriasecondaria era stata data comeprovvisoria: il verdetto finale,infatti, con la «dovuta squalifica» èarrivata dopo la prova video, unasorta di Var dei vaporetti che ha chiarito l’inghippo: i dueconcorrenti, a quanto pare, si eranoresi pressoché indistinguibili aocchio nudo. «Si erano come camuffatie ci sono passati sotto gli occhi perben due volte, senza che ce neaccorgessimo», è lo sfogo di uno degli organizzatori. Il Comitato, secondo quanto emerso ieri, starebbe valutandoanche ulteriori provvedimenti a caricodei due concorrenti, ma per ora dicerto c’è soltanto la squalifica. Lavittoria della classifica cadetta,quindi, in cui competono coloro chesono stati eliminati nella prima fase («una sorta di ripescaggio») è andataall’equipaggio composto da Filippo Radici e Filippo Clarici, seguito da quelli di Alessio Radici e Matteo Scota (secondi classificati) e diAndrea Morosi e Marco Costanzi(terzi). Quanto accaduto nellacategoria A2, tuttavia, non hascalfito l’importanza della vittoriaottenuta nella competizione principale (A1), ottenuta dall’equipaggiocomposto da Francesco Gemma e Leonardo Partenzi. A seguire Andrea Scocchettie Alessandro Cruciani, mentre terziclassificati Luca Quadrelli e RiccardoBellini (equipaggio 28) e EmmanueleLoretoni e Giancarlo Mancini (22). Tra i giovani (Under 18) hanno invece brillato Filippo Lolli e Riccardo Paloni, primi classificati. SecondiFilippo Gauzzi e Federico Petrini,terzi Lorenzo Baglioni e FrancescoCencini. Quarto posto per AlexandroDornea e Lorenzo Cera. Sabato sera,nei locali del Ristorante Zengoni, è in programma la cena finale(prenotazioni nella sede Avis, partner della manifestazione), con la cerimonia di premiazione dei vincitori e l’elezione di Miss Vaporetto 2023.