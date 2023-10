Spoleto, maxi colpo con spaccata in gioielleria. Vetrina sfondata con un'auto

Martedì 31 Ottobre 2023, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 10:15







SPOLETO Furto con spaccata, stanotte, nella gioielleria Tomasini-Francia, in Corso Garibaldi. Il colpo è avvenuto intorno alle 2, quando la via è stata svegliata da un tremendo boato. I malviventi, infatti, hanno prima segato le inferriate, poi sfondato la vetrina con un'auto, una Punto, utilizzata come ariete. Ingenti i danni e il bottino. Una seconda auto è stata utilizzata per la fuga. Un colpo lampo, della durata di pochissimi minuti, molto probabilmente studiato a tavolino. A dare l'allarme è stata la proprietaria, che ha anche cercato di mettere in fuga i banditi (ad agire sono stati almeno 4, forse con il supporto di altri complici). Le immagini del colpo sarebbe state immortalate in un video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l'area. Bottino e danni sono in corso di quantificazione. La gioielleria presa di mira è una delle più rinomate della regione, concessionaria ufficiale di numerosi marchi di lusso.