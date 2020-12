Si ribalta con la jeep sulla Monteluco-Spoleto: illeso

SPOLETO - Rocambolesco ribaltamento, martedì mattina, lungo la strada che collega Monteluco a Spoleto. Per cause da chiarire, una jeep è uscita di strada e si è ribaltata. Tra le cause, si ipotizza la presenza di ghiaccio. La persona che era alla guida del mezzo, fortunatamente, non ha riportato ferite, anche se la paura è stata tanta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamentO di Spoleto che, con l'ausilio di un'autogru portata dai colleghi di Terni, hanno effettuato le non facili operazioni di recupero del mezzo. Durante l'intervento si è resa necessaria la chiusura della strada.

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA