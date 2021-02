Viaggiava con 26 chili di hashish nel vano motore: arrestato

CITTÀ DI CASTELLO - Viaggiava a velocità sostenuta lungo la E45 quando ha incrociato la Guardia di finanza, che gli ha imposto l'alt. Il controllo è avvenuto nei pressi dell'uscita di Città di Castello. L'evidente stato di agitazione del controllato ha spinto i militari a un controllo più approfondito, che ha portato alla scoperta dei numerosi precedenti per droga. A quel punto è scattata la perquisizione e nel vano motore dell'auto sono stati trovati 26 chilogrammi di hashish che, sulle piazze di spaccio, avrebbero reso circa 130mila euro. Inevitabile, a quel punto, l'arresto. L'uomo, pluripregiudicato di origine marocchina, era stato coinvolto, in passato, in rilevanti traffici di droga, con base operativa a Ponte San Giovanni.

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA