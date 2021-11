Parlamentino degli studenti: ecco tutti gli eletti a Perugia e Terni

PERUGIA - Sono novanta gli studenti eletti nelle Consulte Provinciali, il “parlamentino” umbro delle scuole superiori. Dai decreti firmati dalla dirigente Alessandra Giuliani (titolare dell’USP di Terni, reggente a quello di Perugia e all’USR) risulta che delle 55 superiori (4 le Paritarie) in questa tornata non hanno espresso nuovi rappresentanti 11 istituti.



I COMPITI

La consulta provinciale degli studenti “ha funzioni di tipo informativo, di confronto e propositivo”. Tra l’altro la Consulta promuove iniziative culturali e assolve il compito di gestire rapporti interscolastici fra gli istituti e le scuole d’istruzione secondaria superiore. La Consulta “formula proposte ed esprime pareri, in modo autonomo, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Provinciale” inoltre su richiesta dell’USR “può collaborare all’istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative e di orientamento”. A seguito dei risultati delle elezioni per la nomina dei rappresentanti della Consulta Provinciale di Perugia che si sono svolte, entro il 31 ottobre 2021, nelle scuole secondarie superiori della Provincia di Perugia, ora si procederà alla nomina formale di un nuovo Presidente, dei membri della Giunta e del rappresentante dell’organo regionale di disciplina per il biennio 2021- 2023.



GLI ELETTI A PERUGIA

Questi gli studenti eletti nella Consulta di Perugia: Dominik Rigo, Hanna Perkhniak IO Giano; Serena Formica, Michela Sebastiani Liceo “Marconi”; Francesca Ricci, Michele Fattorini Itas “Giordano Bruno”; Edoardo Burani, Rosa Yuma Liceo Plinio il Giovane; Elisabetta Biscontini, Alessio Mordenti IIS “Casimiri”; Priscilla De Prisco, Andrea Susta Alberghiero Assisi; Francesca Martini, Giulio Carlaccini IIS “Ciuffelli-Einaudi”; Christian Bordichini, Francesco Guerrini “Polo-Bonghi”; Chiara Rossi, Francesco Santucci Liceo “Jacopone da Todi”; Emma Vossi, Gaia Mattioli Liceo “A. Mariotti”; Riki Koyama, Giacomo Pedini Liceo “A. Pieralli”; Matteo Latini, Damian Plugaru ITT “Da Vinci”; Asia Fusconi, Paolo IIS Spagna-Campani Spoleto; Francesca Peciarolo, Matilde Rosi Liceo “G. Galilei”; Alessandro Coletti, Cristiano Properzi IO “Salvatorelli Moneta”; Alysia Kennedy, Clelia Cupido Liceo “Frezzi- B.Angela”; Luca Urilli, Lorenzo Scoccia Itet “Aldo Capitini”; Alessandro Coletti, Cristiano Properzi I.O. “Salvatorelli Moneta”; Datie Patrick Camara, Sara Bestiaccia IIS “Cavour-Marconi Pascal”; Xavier Cuadros Sinner Hernandez IIS “Cassata-Gattapone”; Francesco Vercillo, Erildo Gordi “Principe Di Napoli”; Nicolò Filippetti, Andrea Appolloni IIS “Sansi-Leonardi Volta”; Leonardo Passeri, Francesco Palmiotto ITTS “A.Volta”; Beatrice Gonzalez Del Campillo IIS “Alpinolo Magnini”; Benedetta Quagliotti, Marika Brunetti IIS “G. Mazzatinti”; Giulia Emili, Marco Mercuri IO Beato Simone Fidati Cascia; Nicola Leonardi, Matteo Sabatini IO Dante Alighieri Nocera Umbra; Ikram Tadili, Lucrezia Sabba Rosselli-Rasetti C.del Lago; Enea Spilla, Amanda Zerbo IO Di Betto; Matteo Abenante, Alessia Galletta Campus da Vinci Umbertide; Stella Ceccarelli, Arianna Maria Lopez De Carolis Spoleto; Leonardo Ciaccioni, Francesco Spartaco Fausti IIS Calvino C.della Pieve; Nicola Giansanti Edoardo Marchesini Io Cerreto di Spoleto-Sellano; Linda Cannoni, Matteo Tognelli IIS Patrizi-Baldelli-Cavallotti; Margherita Farnelli, Livia Peruzzi Liceo Alessi; Letizia Gaetani, Anastasia Piermarini Istituto paritario Leonardi; Sara Pucci, Anna Giulia Sanzi Liceo paritario Montessori. Le votazioni per la nomina del Presidente, dei membri della Giunta e dei membridell’Organo Regionale di Garanzia si terranno giovedì 18 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in videoconferenza su Meet.

GLI ELETTI A TERNI

Questi gli eletti a Terni: Adele Antonini, Emma Proietti IIS “Gandhi” Narni; Martina Piacenti, Lucci Francesco IO Amelia; Rossi Pietro, Francesca Lo Conte IIS Scientifico, Tecnico Orvieto; Nicole Canori, Jacopo Moroni IIS Classico, Artistico Terni; Ilaria Arcangeli, Tommaso Moscatelli Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni; Riccardo Andreucci, Piergiorgio Grazia Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni; Martina Pannacci, Alice Mariani IIS Tecn. e Prof.” Cesi – Casagrande Terni”; Siria Cordella e Leonardo Costantini ITT “Allievi Sangallo” Terni; Boullagui Sara e Belarducci Filippo IPSIA “S. Pertini” Terni; Sara Li Gotti e Viola Fidenzi Liceo Statale “F. Angeloni”; Menichetti Elisa e Astolfi Rachele IIS Orvieto. Le votazioni per la nomina del Presidente, dei membri della Giunta e del Rappresentante nell’Organo di Garanzia si terranno; il giorno mercoledì 17 novembre; alle ore 9.30. Anche questa riunione si terrà in modalità remota sulla piattaforma Microsoft Teams.