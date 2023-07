Ultimo mercoledì in centro per il mercatino di Terni. Dal 19 luglio alla Passeggiata: trasloco rapidissimo

TERNI - E’ stata una “passeggiata”. Spostare il mercato settimanale nell’area di verde pubblico che ospita il festival Baravai e dal 10 luglio anche un cantiere, è stato facilissimo. Soprattutto velocissimo. E’ bastato convocare un paio di riunioni, incaricare gli uffici di fare tutte le valutazioni tecniche e di decidere una data, il 19 luglio. Per allora, secondo l’assessora al commercio Stefania Renzi, il trasloco sarà effettivo. E questo significa che mercoledì 12 sarà l’ultimo giorno in cui il mercato settimanale si svolgerà in centro. Per gli ambulanti un duro colpo: «Non capiamo. Il mercato in centro funziona, genera movimento e fa bene al commercio di prossimità. Anche i nostri incassi sono raddoppiati». Ma alla Passeggiata le vendite andranno bene comunque – il parere della nuova amministrazione. Da quando il sindaco Bandecchi ha detto che il mercato sotto una sede istituzionale «non ci deve stare», non è stato fatto un passo indietro. Tutti in avanti e in un’unica direzione: La Passeggiata. Il primo incontro con le associazioni di categoria è servito a poco, e s’è visto all’incontro di ieri: «In pratica non c’è stato modo di replicare – racconta Daniele Stellati (Cna) – perché la decisione era stata già presa e i dirigenti avevano fatto i loro studi predisponendo addirittura la planimetria con le nuove postazioni. In pratica il mercato si svolgerà nel viale asfaltato opposto all’Anfiteatro». L’assessora Renzi ha ribadito «la volontà politica della nuova giunta di spostare il mercato dal centro». La soluzione Passeggiata, una sperimentazione che potrebbe piacere. Tanro che è stato dato mandato di predisporre gli attacchi per le utenze, dal momento che lunedì partiranno i lavori di riqualificazione del parco. Secondo Mauro Fortini (Five Confcommercio) le criticità che presenta la Passeggiata non sono state superate: «Permangono i dubbi e non capisco la fretta». «Oltretutto - aggiunge - c’è un atto (una proroga) che ci autorizza a stare tra piazza Ridolfi e largo Frankl fino alla fine di settembre. Dopodiché dovrebbe essere pronto il PalaTerni». Ma non è detto che il mercato ci torni: la sperimentazione servirebbe soprattutto a dimostrare che la Passeggiata è il posto migliore di tutti. Insorge Michele Rossi (Terni civica): «Dunque la scelta è stata fatta e il mercatino si trasferisce all'interno di un parco storico. Riteniamo la decisione profondamente sbagliata per tantissimi aspetti, oltre che per essere stata presa in evidente contrasto gli operatori». La posizione di Rossi è anche a tutela del parco: «Riteniamo l'uso fieristico profondamente incompatibile con la natura dell’area di verde pubblico destinata ad altre funzioni. A maggior ragione se questa, come nel caso della Passeggiata, ha una valore monumentale e storico dovuto alla presenza di antichi reperti, di una chiesa, di un monumento, di un sito archeologico. Perciò chiediamo di sapere se sia stata interpellata la Soprintendenza e se questa abbia rilasciato il nulla osta, quali le motivazioni e prescrizioni».