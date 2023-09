Trevi, due anziani falciati e uccisi da un camion mentre attraversano la vecchia Flaminia

Coppia di anziani falciati lungo il tracciato della vecchia Flaminia, in un punto praticamente al buio, da un camioncino Fiat vecchio tipo. È accaduto martedì sera intorno alle 21 a Matigge quando, per cause e dinamica in fase di accertamento, Silvio Gambacorta 82 anni residente a Trevi, e Irene Presilla 76 anni, residente a Foligno, sono stati falciati dal mezzo pesante. Alla guida del veicolo un anziano che s’è fermato alcuni metri dopo l’impatto mortale. Uno dei corpi è rimasto in prossimità del punto di investimento mentre l’altro è finito alcuni metri più avanti. Un impatto violentissimo che non ha lasciato ai due alcuna possibilità di scampo.

La zona è stata raggiunta dai carabinieri della Compagnia di Foligno con i militari della Sezione Radiomobile – che indagano sulla tragedia -, quelli della Stazione di Trevi e un pattuglia della Compagnia di Spoleto giunta sul posto per le esigenze di viabilità. In zona anche un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Foligno, personale del 118 e dei vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno che hanno portato due torri faro per illuminare l’area della tragedia e agevolare i rilievi.

Per consentire le operazioni il tratto di vecchia Flaminia è stato chiuso in entrambe i sensi di marcia fino al termine delle operazioni. Tutta da definire la dinamica dell’accaduto.

Si può ipotizzare che la coppia di anziani stesse andando a riprendere l’auto e in quel frangente, muovendosi a piedi, sia stata travolta.

Oppure ci potrebbe essere stata una distrazione da parte del conducente del camioncino Fiat non avrebbe visto i due pedoni e li avrebbe, quindi, investiti mortalmente, Si tratta, ovviamente di mere ipotesi. Mentre avvenivano le operazioni di rilievo il conducente del camion è stato sottoposto agli accertamenti del caso il cui esito determinerà l’ulteriore sviluppo dei fatti. Con ogni probabilità verrà aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio stradale, in questo caso duplice, ma lo si capirà in base a come sarà rubricata l’ipotesi di reato.