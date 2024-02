Martedì 27 Febbraio 2024, 09:42

È il primo treno che solca le rotaie della Orte-Falconara, allunga sulla Foligno-Terontola e porta gli umbri al nord: Firenze, Bologna e fino a Milano. È l’ultimo treno che, sulla tratta inversa, chiude i passaggi dei convogli su quelle linee. Ma per quarantatré giorni non consecutivi da ieri sera al 3 maggio il Tacito (Intercity numero 580 all’andata e Intercity 599 al ritorno a essere pignoli) dovrà fare i conti con i lavori sulla Orte-Falconara e verrà originato a Foligno e terminerà la sua corsa ancora a Foligno. Non sempre le date di partenza e arrivo avranno Foligno come base.

Originato significa che stamattina la corsa per Milano non è partita come da tradizione dell’orario di Trenitalia alle 5.05 da Terni. Ma ternani e spoletini che vanno al nord di buon’ora hanno dovuto prendere il bus alle 4.30 a Terni e alle 5.12 a Foligno. Da lì, in dodici minuti, secondo le indicazioni degli orari di Trenitalia, c’è tempo per salire sul Tacito e andare verso nord.

Stessa situazione di trasbordo la sera (ieri primo test). Stavolta è treno-bus. E il bus sostitutivo parte da Foligno a mezzanotte e cinque minuti, ferma a Spoleto a mezzanotte e trentacinque e arriva a Terni alle una e un quarto, cioè 35 minuti più tardi dell’orario tradizionale. La staffetta bus-treno e treno-bus andrà in scena, dopo l’esordio serale di ieri, oggi, domani e giovedì.

Per il mese di marzo i giorni interessati dalle corse a singhiozzo per Terni-Milano sono: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30. Nel mese di aprile la staffetta treno bus scende dai 22 giorni di marzo a sedici: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 24. L’inizio di maggio è leggero, solo il 2 e il 3.

Per il Milano-Terni, invece, i giorni a singhiozzo sono iniziati ieri sera e andranno avanti fino a giovedì. Poi, per marzo la scansione prevede: 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29. Per aprile: 2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22 e 23. A maggio 1 e 2. Quindi non sempre c’è coincidenza tra partenza e rientro a Foligno nei del Tacito a singhiozzo.

Quello di 43 giorni è soltanto un antipasto di quello che sarà da maggio a giugno. Perché dal 4 maggio all’8 giugno la Orte-Falconara, da Terni a Foligno, sarà off-limits per tutti i treni visti i lavori che verranno effettuati lungo la linea. Uno stop che costringerà chi arriva dalle Marche e vuole andare verso Roma e gli stessi viaggiatori umbri a utilizzare per il tratto che unisce Foligno a Terni, i bus sostituivi per tutti i treni, non solo per il Tacito. Da parte di Trenitalia è allo studio un piano che rende meno pesanti possibili i disagi legati al lavori di Rfi. Bus sostitutivi e treni attestati non nelle tradizionali stazioni di partenza e di arrivo.

Con il mese di lavori tra maggio e giugno, da una parte la linea verrà attrezzata con la tecnologia Ertms e dall’altra verrà realizzata, all’altezza di Giuncano, la galleria paramassi che dovrà difendere i treni (e i passeggeri) dal rischio frana oer evitare che si ripetano smottamenti come quello del 7 gennaio 2021 quando i detriti caduti dal costone causarono il deragliamento di locomotore e del primo vagone di un treno con 50 passeggeri a bordo, due rimasero contusi.