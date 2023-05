Trein, la community di imprenditori e professionisti di Terni, si presenta intervistando i sette candidati a sindaco con un format “in movimento"

TERNI - Si chiama Trein, è una community di giovani imprenditori e professionisti del territorio promossa da Confcommercio, e si presenta intervistando i sette candidati a sindaco di Terni. Lo fa utilizzando un format ideato per mettere a confronto le diverse opinioni sui principali temi di interesse cittadino. Nuovo e dinamico. «Trein - afferma Stefano Lupi, presidente di Confcommercio Terni – opererà come una media company. L'intento è di raccontare le esperienze più dinamiche e creative presenti nel nostro territorio, coinvolgendo imprenditori e professionisti motivati a condividere visioni ed intenti, da offrire all’intera comunità locale. Con una modalità diversa, vogliamo dare il nostro contributo, proponendo contenuti e progetti che consentano di motivare e coinvolgere gli attori del territorio, con una particolare attenzione alle dinamiche del terziario di mercato».

Trein, anagramma di Terni, vuole favorire la creazione di un ecosistema territoriale: uno spazio onlife che propone iniziative in perenne rinnovamento, per meglio interpretare, sul piano locale, le dinamiche competitive in atto.

«A nostro avviso – afferma Francesco Botondi portavoce del progetto Trein - è indispensabile favorire la collaborazione intelligente, utilizzando tutti gli strumenti necessari, tra: imprese, enti locali, mondo della scuola e della formazione, enti di ricerca e, non ultimo, i cittadini. La interconnessione e la capacità di interpretare i cambiamenti sono i presupposti per una efficace trasformazione del sistema locale. Il nostro obiettivo - continua Francesco Botondi - è di creare i presupposti per stimolare il cambiamento, innovando la cooperazione tra imprenditori e professionisti».