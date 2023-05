Terni città del Giro d'Italia: dalla capitale dell'acciaio la partenza dell'ottava tappa

TERNI - Terni città del Giro d’Italia. Terni protagonista dell’ottava tappa del 106mo Giro. Terni star per un giorno: sabato 13 maggio. A dimostrazione del fatto che è luogo ideale per ospitare manifestazioni di grande livello internazionale. Per l’occasione corso Vecchio si è già vestito di rosa: tutte le vetrine dei negozi sono state addobbate con fiocchi, fiori e farfalle del colore del Giro. Per sabato 6 ci si aspetta che altre vie si “tingano” della stessa tonalità, che partecipino alla “Notte rosa”. Il Comune ha infatti dato l’ok allo svolgimento della manifestazione. Nella delibera approvata due giorni fa viene indicato lo scopo della “Notte rosa”: «Favorire le attività commerciali consentendo loro di organizzare serate a tema». Non ci saranno agevolazioni – neanche per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico – ma sarà consentito restare aperti un’ ora in più. Nel documento è specificato che «le iniziative non dovranno comportare alcun onere per l’amministrazione comunale». Quindi sarà un evento un po' distante dal modello “TerniOn”, che prevede un grande concerto in piazza e iniziative collaterali minori a cura dei pubblici esercizi. Il perimetro è delimitato dalle vie Mazzini, Castello, Lungonera Cimarelli, Cavour, Guglielmi, Botticelli, Cristoforo Colombo, Cesare Battisti, Giannelli; da largo Frankl, piazza Dalmazia, piazza Tacito. Ma la data più attesa è quella della partenza dell’ottava tappa, il 13, quella della sfilata dei corridori, del saluto dei campioni. Dalle ore 8,30 fino alle 11,50 - quando ci sarà il via ufficiale - il centro città ospiterà la passerella di atleti, lo spettacolo degli sbandieratori di San Gemini, il concerto della banda del Briccialdi. L’organizzazione prevede l’allestimento del “Centro commerciale del Giro” in largo Frankl che comprende anche gli stand del merchandising. In piazza Europa sarà montato un grande palco da cui dovranno transitare, uno ad uno, i corridori per la firma. Con i suoi 207 chilometri, la tappa Terni-Fossombrone sarà una delle più lunghe del Giro d’Italia. Si comincerà con 150 chilometri senza grosse insidie. La prima salita sarà quella dei Cappuccini, seguita a breve distanza da quella di Monte delle Cesane. Dopo quest’ultima ascesa si tornerà in pianura, per poi riaffrontare la salita dei Cappuccini. Dallo scollinamento mancheranno soltanto 5,6 chilometri, di cui 4 di discesa e gli ultimi 1.600 metri divisi tra pianura e una leggera salita che precederà il traguardo di Fossombrone. Il pubblico avrà la possibilità di accedere al centro città a piedi e vedere i campioni da vicino. Gli appassionati di ciclismo danno per favorito Remco Evenepoel, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi. Molti giovani fanno i nomi di João Almeida, Damiano Caruso, Thibaut Pinot, Alexsandr Vlasov, Rigoberto Uran. Ma il pubblico non sarà solo di sportivi. Intere famiglie si riverseranno in centro per assistere ad una delle manifestazioni sportive più importanti del mondo. E tiferanno Terni.