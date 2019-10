La Banca Popolare di Bari «conferma la trattativa in esclusiva con SRI Group per la cessione della propria quota pari al 73% della controllata Cr Orvieto». È quanto si legge in una nota della banca a seguito delle voci di uno stop dell'operazione.

Le voci erano state diffuse dall'agenzia Ansa in seguito a indiscrezioni emerse in ambito finanziario.

L'operazione prevede la cessione della quota pari al 73% alla holding Sri group di Giulio Gallazzi. La holding prima dell'estate ha offerto per la quota (il restante è detenuto da Fondazione Cr Orvieto), 65 milioni di euro e ha, ad agosto, ottenuto un'esclusiva dai vertici della Bari per chiudere la vendita entro il 2109. Ultimo aggiornamento: 13:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA