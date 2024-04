Martedì 23 Aprile 2024, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 13:19

Accolta la richiesta di audire in commissione Antimafia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi. Entrambi saranno ascoltati in parlamento.

Perché saranno convocati a Palazzo san Macuto? Per via delle recenti vicende e inchieste legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza della commissione, a quanto si apprende da fonti, secondo cui le date non sarebbero ancora state fissate per aspetti di ordine tecnico. Inoltre non è sfuggito lo strano tempismo delle dimissioni di un indagato. Ci sono, infatti, degli accertamenti sul messaggio all'ex assessore Alfonso Pisicchio prima dell'arresto. Pisicchio è l'ex assessore regionale e commissario Arti, arrestato il 10 aprile scorso nell'ambito dell' inchiesta della Procura di Bari. Pisicchio è stato avvertito prima che stava per piombargli addosso una richiesta di arresto?

Una vicenda confermata da Michele Laforgia, il candidato grillino alle Comunali di Bari. Laforgia ne ha parlato perché è stato l'avvocato di Pisicchio. «Lo hanno scritto i giornali e quindi ve lo posso dire, altrimenti non ne potremmo parlare», Alfonso Pisicchio «è venuto nel mio studio qualche ora prima di essere arrestato» e ha detto «di aver ricevuto l'sms da Emiliano», ha spiegato a Un giorno da pecora Laforgia. Durante l'interrogatorio di garanzia Pisicchio avrebbe mostrato al gip gli screenshot del messaggio su whatsapp in cui lo avvertiva che l'indagine che lo riguardava aveva ricevuto un'accelerata e lo invitava quindi a dimettersi dall'Arti, come effettivamente avvenne qualche ora prima dell'arresto.

Emiliano e gli arresti in Puglia: la mossa di Conte in vista delle prossime elezioni europee

«Michele Emiliano sarà audito dalla Commissione Antimafia. La presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore della Puglia in tempi brevi. Presto dovrebbe essere fissata una data. È arrivato il momento che Michele Emiliano spieghi cosa sta succedendo in quella regione e a Bari». Lo fa sapere la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della Commissione Antimafia.

Anche Forza Italia aveva espresso la richiesta di audire le autorità pugliesi in Antimafia. «A Bari c’è evidentemente un sistema di potere che è riuscito a rimuovere ogni confine tra legale e illegale. A Bari e in Puglia c’è un gruppo di intoccabili a cui tutto è concesso, normalizzando anche fenomeni assolutamente patologici. Acquisire e utilizzare notizie riservate (come, per esempio, l’arresto di Alfonso Pisicchio) è un reato, ma sembra normale. C’è sistema di potere che si fonda su incarichi e fiumi di danaro utili al consenso: è normale?», ha scritto giorni fa in una nota il vicepresidente della Commissione nazionale antimafia, Mauro D’Attis di Forza Italia.