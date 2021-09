Tragedia sfiorata a Narni Scalo per un'auto in fiamme vicino ad un distributore

Martedì 21 Settembre 2021, 15:11

NARNI - Tragedia sfiorata a in via Tuderte, a Narni Scalo, per un’auto in fiamme. L’incendio è divampato nella tarda mattinata di martedì 21 settembre, vicino allo storico bar La Baita, che si trova a ridosso della stazione di rifornimento della “Esso”. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti prontamente e la polizia locale ha gestito il traffico durante le operazioni di spegnimento dell’incendioda parte degli uomini del 115. La cittadinanza, incredula, si è affacciata alle finestre ed ha assistito dall'alto a tutte le fasi dell’accaduto, dal momento in cui l’auto, una Fiat Panda di colore grigio, ha preso fuoco, fino all’arrivo dei soccorsi di fronte al pub La Baita. Il traffico veicolare è tornato alla normalità solo intorno alle 14, ma il fumo è ancora visibile e il forte odore di briciato persiste. Nessun danno agli edifici: solo un grande spavento.