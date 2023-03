Firenze Rocks: le date, il programma e gli artisti della quinta edizione alla Visarno Arena

Firenze Rocks 2023 si avvicina e spuntano i primi indizi sul maxi evento in programma alla Visarno Arena. Gli organizzatori hanno rivelato i primi dettagli sull’elenco dei partecipanti alla kermesse, uno degli eventi musicali più importanti d’Italia. Saranno 4 giorni di concerti con grandi protagonisti come Green Day, Muse, Red Hot Chili Peppers e Metallica. Ma non finisce qui perché ci saranno 17 esibizioni di artisti diversi.



Le date

Il weekend scelto è quello del 17-18 giugno 2023. Al momento Live Nation e Le Nozze di Figaro, che organizzano Firenze Rocks, hanno comunicato solo alcuni degli artisti che si esibiranno sul palco della Visarno Arena per le due date di sabato 17 e domenica 18 giugno, mentre si aspettano conferme per le eventuali altre giornate.



Gli artisti

I primi artisti che saliranno sul palco del Firenze Rocks 2023 sono stati annunciati tra il 12 e il 13 dicembre, con la partenza della vendita dei biglietti pochi giorni dopo: gli artisti di punta sabato 17 giugno saranno The Who, mentre domenica 18 giugno toccherà ai Maroon 5.

Poi, dopo quasi due mesi di silenzio, si sono aggiunti due nuovi tasselli nell’elenco degli artisti: nessun grande gruppo, con grande disappunto dei fan, ma due nomi emergenti. Domenica 18, prima dei Maroon 5 toccherà al giovanissimo D4vd (al secolo David Burke) con un sound più pop, e alla band indie inglese The Reytons.

Torna anche Tom Morello al Firenze Rocks, sei anni dopo lo splendido concerto con il suo supergruppo Prophets of Rage. Il leggendario chitarrista delle rock band Rage Against The Machine e Audioslave è ora pronto a infiammare nuovamente il proprio pubblico.