«La dimensione della didattica a distanza è stata sperimentata durante questa inedita emergenza sanitaria. Sicuramente la scuola non era preparata a tutto questo. E neanche gli studenti. Diventa quindi importante ogni iniziativa che possa mettere le famiglie nelle condizioni di far seguire le lezioni da casa, ai propri figli, con le strumentazioni più adatte».

Cinzia Fabrizi, assessore alla scuola e ai servizi educativi del Comune di Terni, commenta così l’iniziativa delle associazioni “Tempus Vitae” e “Gentlefolk Club” (in collaborazione con lo stesso assessorato) di attivare una raccolta fondi per l’acquisto di computer e tablet da destinare alla famiglie che non sono in possesso di dispositivi capaci di sostenere le nuove forme di lezioni a distanza, che tutti i ragazzi hanno adottato o dovranno attivare con i loro istituti.

«Il lento processo di digitalizzazione della scuola italiana ha subito un’accelerazione improvvisa in seguito all’epidemia di Covid-19. Da un giorno all’altro, gli studenti si sono trovati nell’impossibilità di recarsi a scuola e i professori di poter contare solo sulla tecnologia per restare in contatto con loro» – motivano le associazioni. Un’accelerazione che ha messo in luce le differenze in termini di preparazione e competenze digitali dei vari istituti, ma che le scuole ed i professori più attrezzati hanno potuto cogliere al volo.

Non tutte le famiglie sono però attrezzate in egual modo, a livello di dispositivi e spesso anche di connessioni internet. Think Digital è il progetto di raccolta fondi che intende dare l'opportunità agli alunni in situazioni di difficoltà economica, di scuole primarie e secondarie di primo grado in primis, del comprensorio ternano, di poter seguire gli studi a distanza. «Il prolungarsi dell'assenza fisica dalla scuola sta creando non solo problematiche di carattere sanitario, ma anche grave disagio a bambini e ragazzi che si trovano spesso isolati nelle loro abitazioni con rischio di dispersione scolastica. Il progetto ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di computer, tablet e altre soluzioni informatiche che diano la possibilità ai ragazzi meno abbienti di poter seguire al meglio le attività scolastiche senza perdere opportunità culturali e di valorizzazione della loro formazione».

Le strumentazioni che si acquisteranno, con i fondi raccolti, saranno destinate agli istituti scolastici (primarie e secondarie di primo grado in primis) i quali destineranno tali strumentazioni ai ragazzi più bisognosi. Il link della piattaforma dove poter donare: www.gofundme.com/f/think-digital

