Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, annuncia che durante l’iter di conversione dei decreti legge all’esame del Parlamento, si spenderà affinché le proposte fatte dal sindaco di Terni Leonardo Latini in favore dei Comuni in disseto, vengano approvate. “Condivido il grido di allarme lanciato dal primo cittadino di Terni – dichiara Nevi - al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, circa le difficoltà finanziare a cui l'ente comunale deve far fronte. Non dobbiamo dimenticare che la nuova amministrazione ha ereditato lo status di dissesto finanziario, certificato nel marzo 2018. Ora lo stesso ente si trova a dover far fronte anche alle minori entrate, causate dall'emergenza Covid-19. Il Comune di Terni non potrà reggere questo doppio impatto negativo. Il rischio serio è di veder compromessi i servizi essenziali per la collettività e l'impossibilità di dare risposte alle famiglie e alle imprese, per la ripresa economica del territorio nel post emergenza. Per questo auspico che il Governo intervenga per aiutare tutti quei Comuni che si trovano in dissesto e che la richiesta inviata dal sindaco Latini non diventi lettera morta. Da parte mia annuncio che mi farò promotore in Parlamento di azioni per mettere l'amministrazione comunale nelle possibilità di poter continuare ad operare alla pari delle altre istituzioni locali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA