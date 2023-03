Terremoto, a Perugia e Umbertide scuole chiuse per due giorni

PERUGIA - Scuole chiuse per due giorni. Dunque, settimana chiusa in anticipo per gli studenti di ogni ordine e grado a Perugia e Umbertide. E se il provvedimento in Altotevere è stato una inevitabile conseguenza del trovarsi di fatto all'epicentro della scossa di magnitudo 4.4 di giovedì pomeriggio, a Perugia la decisione è stata presa soltanto dopo le 19.30 di giovedì sera.

Una decisione in via assolutamente precauzionale. «Considerato che occorre comunque procedere, in via cautelativa, a sopralluoghi al fine di poter verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, ivi comprese Strutture per la Prima Infanzia, Università, e Istituti di Alta Formazione, onde garantire, per quanto di rispettiva competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche» rende noto il comune di Perugia.