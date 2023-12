Terni, il weekend dei libri oltre i libri: Mattew Lee tiene il concerto al Gazzoli tra rock and roll e jazz

TERNI «UmbriaLibri 2023 è tutto ciò che è collegato alla creatività della cultura, quindi ospitiamo anche musicisti» spiega Mellone nel suo intervento in apertura al concerto di Mattew Lee, pianista pesarese che contribuisce al “clima di festa”, come lo definisce Mellone, della manifestazione che anima la città in questi giorni. Reinterpretare il rock and roll col pianoforte, con sonorità particolari, «tra virtuosismo e fantasia»; con 2000 concerti all’attivo Mattew Lee ha fatto di questo il suo modo di approcciarsi alla musica, e porta sul palco un repertorio molto personale che comprende i suoi miti e le sue ispirazioni del rock e del blues, da Bennato a Jerry Lee Lewis e Elvis Presley. Una performance che coinvolge gli ascoltatori con il ritmo, con i testi famosi e con apostrofi divertenti, apprezzate dal pubblico in sala; l’artista racconta tra un anota e l'altra i brani che gli sono cari, spaziando anche nel mondo del classico e delle colonne sonore.