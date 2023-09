Terni, il villaggio Italia piange la maestra Marisa: ha insegnato per anni nella scuola di quartiere

E’ morta Marisa Matteucci, per anni è stata la maestra del quartiere Italia, la conoscevano tutti non solo perché era un’insegnante del villaggio, lavorava in quella scuola che anni dopo il suo pensionamento è stata intitolata a Falcone e Borsellino, ma anche per il suo impegno sociale nel quartiere da sempre uno dei più popolari di Terni.

Marisa Zancarelli Matteucci era anche poetessa e pittrice, aveva fatto del sapere una ragione di vita. Nella sua lunga carriera di insegnante elementare durata fino al 1993, ha avuto incarichi sul lago di Corbara, dove, come raccontava, aveva una classe formata da cinque bambini di cinque diverse classi. Una pluriclasse davvero particolare. Ha insegnato poi a Poggi di Baschi, a Polino dove raggiungeva la scuola a dorso di mulo nonostante fosse incinta di nove mesi, alla forca di Arrone invece aveva una classe ricavata proprio sopra la stalla.

Negli anni Sessanta arriva l’incarico nella scuola del quartiere Italia. In quella sede ha cercato di far uscire la didattica dalle mura della classe: i suoi allievi hanno preso parte all’allestimento del carro di maggio, erano stati in visita dal conte Elia Rossi Passavanti, primo podestà di Terni, ed era riuscita anche a farli ricevere dal presidente della Repubblica Sandro Pertini.

I funerali si terranno domani, mercoledì 6 settembre alle 10 nella basilica di San Valentino

