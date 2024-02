Giovedì 8 Febbraio 2024, 07:20

TERNI - Ha perso la testa per la giovane commessa ternana e ha iniziato a tormentarla con tutti i mezzi a sua disposizione.

Prima i messaggi sui social, poi su whatsapp.

Lei, 22 anni, cercava in tutti i modi di fargli capire che non aveva alcun interesse a parlare con lui, che di anni ne ha 38, e a quel punto lo stalking si è fatto più pesante.

L’uomo ha cominciato a pedinarla, si appostava davanti al negozio aspettando che lei finisse il turno di lavoro, ha iniziato a molestarla con frasi pesanti e offensive.

Una situazione pesantissima per la giovane commessa ternana, che da oltre un anno doveva ogni giorno fare i conti con quella che era diventata una vera e propria persecuzione.

Qualche giorno fa la 22enne, preoccupata per una situazione diventata ingestibile, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

Si è recata alla stazione di Papigno per mettere nero su bianco la lunga serie di episodi che l’avevano portata a convivere con uno stato d’ansia tale da modificare le sue abitudini di vita.

Nonostante lei lo invitasse a lasciarla stare, il 38enne ternano continuava imperterrito a perseguitarla.

Se lo ritrovava ovunque e ormai per la ragazza era diventato problematico anche uscire di casa da sola o trascorrere una serata con le amiche.

La denuncia della giovane commessa è finita sul tavolo della procura ternana, che ha seguito le regole previste per i reati da codice rosso. Anche questa volta le indagini sono andate avanti spedite, sostenute anche dalle centinaia di messaggi che lo stalker le ha inviato in questi mesi d’inferno.

Il pm ha chiesto l’ennesima misura cautelare e il gip del tribunale l’ha concessa in tempi rapidissimi. Per il 38enne, accusato di arti persecutori e molestie, è scattato il divieto di avvicinamento alla ragazza e ai luoghi che lei frequenta.

Ad eseguire la misura cautelare a tutela della 22enne sono stati i carabinieri della compagnia di Terni.

Che ora vigileranno per fare in modo che l’uomo rispetti il provvedimento. Se non sarà così scatteranno misure più pesanti.