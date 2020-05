© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Sono iniziati da mercoledì, grazie alla collaborazione tra il Comune di Terni e la Usl Umbria 2, i controlli Covid-19, tramite tampone, per i primi 25 operatori della polizia locale e della Protezione civile comunale. Oltre il 90% quelli che hanno aderito. I test, che vengono eseguiti presso il centro attività sanitarie del distretto di Terni, continueranno nei prossimi giorni fino a copertura di tutto il personale che ha dato il consenso all’indagine. Riguarderanno anche il personale delle forze dell’ordine, del tribunale e della procura. «Ringraziamo il commissario straordinario De Fino, il dottor Federici e tutto lo staff per la collaborazione nell’organizzazione di questa importante iniziativa» dice l’assessore comunale al Personale e alla Polizia locale, Giovanna Scarcia. «Ma soprattutto - aggiunge - intendo ringraziare tutto il personale della polizia locale e della Protezione civile per lo straordinario impegno dimostrato nell’emergenza dovuta all’epidemia. Sono sempre stati in prima linea e hanno gestito servizi fondamentali»Da oggi, invece, dopo i test eseguiti su 110 medici di base si rafforza la campagna di screening, prevenzione e sorveglianza sanitaria promossa dall’Usl Umbria 2, saranno 200 i farmacisti del distretto di Terni che verranno sottoposti a tamponi in modalità pit stop. Anche in questo caso l’adesione è su base volontaria e prevede che siano gli stessi professionisti a recarsi autonomamente, sabato a partire dalle 8, nel punto sanitario allestito in strada di Cardeto per l’esecuzione dell’esame in modo «rapido e sicuro», senza scendere dall’auto. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Regione - spiega l’azienda sanitaria - ha ricevuto un «vivo apprezzamento» dall’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, e vede impegnati l’Ordine provinciale dei farmacisti, il distretto sanitario di Terni, il Comune di Terni (polizia locale) e la Protezione civile, con il supporto del laboratorio di microbiologia dell’azienda ospedaliera Santa Maria e dell’Istituto zooprofilattico di Perugia. «La campagna di screening che interessa le categorie a rischio - spiega il commissario straordinario della Usl Umbria 2, Massimo De Fino - consente di monitorare lo stato di salute di professionisti che si trovano ad operare tutti i giorni a stretto contatto con i cittadini».