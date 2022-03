Via libera dalla Prima commissione di Palazzo Spada alla variante urbanistica necessaria per realizzare Ternanello a Villa Palma. Il 7 marzo ci sarà il voto del Consiglio comunale, ma ora spuntano le prescrizioni da rispettare. Prescrizioni che riguardano la viabilità, ma anche la tutela di alcuni filari arborei e uliveti presenti nell'area di villa Palma dove sorgerà il centro sportivo della Ternana. Nel corso del dibattito in Prima commissione, è stato spiegato che le prescrizioni saranno ovviamente rispettate nel corso della realizzazione del progetto.