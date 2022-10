Scricchiola il comitato di Villa Palma, una firmataria si ritira dal ricorso al Tar contro 'Ternanello'

Arriva una novità, sul ricorso al Tar dell'Umbria presentato da un comitato cittadino spontaneo e legato al progetto per la realizzazione del centro sportivo della Ternana calcio nella zona di Villa Palma. Una delle sette persone firmatarie, infatti, ha deciso di rinunciare a portare avanti la causa. La persona che esce dal comitato è Maria Rosaria Morelli, Si tratta di una delle sette persone che avevano inizialmente depositato la loro firma, in un comitato composto di fatto da due famiglie, tra loro collegate, proprietarie di una casa che si trova nelle vicinanze dell'area individuata dal Comune e dalla Ternana per realizzarci Ternanello. E' stata la stessa Ternana calcio, a inviare una nota informativa attraverso il proprio ufficio di comunicazione, nella quale si annuncia proprio l'avvenuto ritiro di Maria Rosaria Morelli dal ricorso, notificato già il 20 settembre e poi depositato formalmente negli uffici perugini intorno alla metà del mese di ottobre. Il tutto, mentre in Comune, a Terni, ci sono state altre riunioni tra la Ternana calcio (rappresentata dal vicepresidente Paolo Tagliavento) e l'amministrazione di palazzo Spada, con l'intento di trovare prima possibile una soluzione per far uscire la questione dall'impasse nel quale si è infilata. Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha sempre detto di non essere interessato a trattare con i ricorrenti e di affidare eventuali interlocuzioni con gli stessi ai suoi legali. Il ricorso, intanto, perde una firmataria. Rimangono ancora le firme degli altri componenti, che sono adesso sei, vale a dire Maria Paola Morelli, Carlo Morelli, Alessandra Morelli, Carla Maria Barbino, Franco Valigi e Augusta Maria Fausti.