Terni, svaligiata la casa dell'ex consigliera comunale Doriana Musacchi

TERNI - «E’ stato un pessimo regalo di compleanno. Da novembre avevamo paura perché in due ore i ladri hanno svaligiato due appartamenti al primo piano. Stavolta purtroppo è toccato a noi».

Doriana Musacchi, ex consigliera comunale di Forza Italia, sta facendo la conta dei danni lasciati dai ladri che, in poco più di due ore, hanno portato via tutti gli oggetti di valore che aveva in casa.

Il furto in un palazzo di via Cardano, in pieno centro e a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Un colpo messo a segno tra le 16 e le 18 e 30 da professionisti, che si sono preoccupati anche di risistemare parte dei cassetti svuotati mentre davano la caccia agli oggetti preziosi e di valore.

«Sono andata a un funerale e quando sono rientrata non mi sono resa conto di quello che era successo - racconta la Musacchi. Casa era in ordine. Ho solo notato che in terra c’erano i sacchi neri dell’immondizia e la cosa mi è parsa strana. Ho iniziato a sistemare la spesa e ho visto che sul tavolo non c’era più il vassoio d’argento. Sono andata in sala e mi sono accorta che era sparita anche la teiera d’argento stile inglese con i suoi accessori.

Solo a quel punto ho capito che erano entrati i ladri, mi sono messa a gridare e sono uscita di casa di corsa aspettando che arrivasse la polizia».

Sul posto gli agenti della squadra volante per le prime indagini. Accerteranno che la porta blindata non ha segni di effrazione e che è stata aperta con qualche scheda magnetica da chi ha approfittato del fatto che non era stata chiusa a doppia mandata.

Oltre a oggetti d’argento antichi e di valore sono spariti tutti i gioielli. I ladri, hanno avuto il tempo di scegliere con cura anelli con pietre preziose, orecchini e collane d’oro, orologi e di scartare la bigiotteria.

«Sono spariti anche degli anelli col brillante e con lo smeraldo di mia madre che avrei dovuto portare dall’orefice per farli sistemare e i ricordi della cresima di mia figlia. Chi è entrato - dice Doriana Musacchi - non ha toccato nulla di tecnologico come tablet e pc nuovi e due telefonini perché sa che possono essere facilmente localizzati. Sono convinta che c’era anche una donna perché sono sparite alcune confezioni di calze e per il fatto che le stanze sono state riordinate prima che rientrassi».

La polizia è al lavoro per cercare elementi utili a dare un nome ai ladri. Saranno visionate le telecamere che sorvegliano il palazzo di via Cardano nella speranza che stavolta abbiano ripreso l’ingresso dei malviventi nello stabile. «A novembre prima di entrare per svaligiare due appartamenti avevano girato la telecamera per cui non si vedeva nulla» dice Doriana Musacchi. Quel giorno, tra le 16 e le 18, dopo aver distrutto le porte d’ingresso col piede di porco, i ladri avevano portato via oggetti di valore per decine di migliaia di euro.