Mercoledì 10 Gennaio 2024, 23:24

TERNI - Quattro furti in altrettante abitazioni, uno in una scuola e due ai danni di esercizi commerciali.

Accanto ai sette colpi andati a segno in rapida sequenza nei giorni scorsi tra Borgo Rivo e Gabelletta, ce ne sono altri che non sono andati a segno solo per l’immediato intervento dei poliziotti della squadra volante, che hanno messo in fuga i ladri.

Nei popolosi quartieri, in passato teatro di diversi furti in casa, torna la paura.

I ladri in azione sembrano essere gente esperta, che si mette all’opera solo dopo aver studiato le abitudini e i movimenti dei proprietari delle abitazioni prese di mira. Basta assentarsi per un’ora per rischiare di ritrovarsi con la casa completamente a soqquadro.

Chi agisce mira a oggetti d’oro e denaro contante e non si azzarda a toccare merce ingombrante o di difficile collocazione.

Sui sette furti messi a segno tra case, negozi e in una scuola sono in corso le indagini della polizia.

Al vaglio le immagini delle telecamere, dove sono presenti, con l’obiettivo di trovare elementi utili a identificare i ladri.

L’angoscia dei residenti è oggetto dell’interrogazione rivolta al sindaco e alla giunta di palazzo Spada e presentata da Francesco Filipponi, capogruppo del partito democratico al consiglio comunale di Terni. Filipponi ha preso carta e penna dopo aver assistito di persona all’ennesimo raid dei topi d’appartamento, che in questo caso non è andato a buon fine per l’arrivo in forze della polizia sul posto.

«Avevo ricevuto diverse segnalazioni di furti messi a segno dopo l’inizio del nuovo anno e io stesso ho avuto conferma di quello che sta succedendo a Gabelletta. La mattina del 6 gennaio, intorno a mezzogiorno, in strada di Cerreta, ho notato la presenza di una pattuglia della polizia di stato che aveva appena sventato un tentativo di furto ai danni di una villetta. Purtroppo non è il primo caso, ce ne sono stati diversi nelle scorse settimane in tutto il quartiere. Bisogna intervenire».

Borgo Rivo e Gabelletta, zone ad alta densità abitativa, piccole città nella città, sono tra quelle preferite dai topi d’appartamento.

«La zona, nonostante il grande lavoro svolto finora dalla prefettura e da tutti i corpi delle forze dell’ordine, dalla polizia municipale, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza, al comando provinciale dei carabinieri, non è nuova a questo tipo di accadimenti» scrive Francesco Filipponi nell’interrogazione condivisa con i consiglieri del pd Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli e Jose Maria Kenny.

«E’ necessario intensificare i controlli, prevedere azioni preventive di contrasto al fenomeno, aumentare la videosorveglianza - si legge nell'interrogazione. E' urgente anche rivalutare la possibilità di una ubicazione di un corpo delle forze dell’ordine in zona oltre alla sezione locale della polizia municipale».