Mercoledì 17 Gennaio 2024, 00:55

TERNI - Venti minuti. Tanto è bastato ai malviventi che nel cuore della notte tra domenica e lunedì hanno fatto irruzione nella discoteca Terminal di via Piemonte per portare a termine un colpo da oltre 30mila euro.

In azione ladri esperti, che aspettavano solo che il proprietario e il suo collaboratore si allontanassero per un po’ per mettersi all’opera.

«Alle due e mezza di lunedì eravamo qui - dice Matteo Gregori, titolare del locale. Siamo usciti alle 2 e 40 per andare a comprare le sigarette e bere qualcosa e quando siamo rientrati, venti minuti dopo, abbiamo trovato la porta di sicurezza spalancata e abbiamo capito subito quello che era successo».

A Matteo Gregori non è rimasto altro da fare che dare l’allarme alla polizia, intervenuta in pochi minuti per i primi rilievi e per le indagini.

La certezza è che i malviventi in quei pochissimi minuti hanno portato via la consolle di una delle sale, che è l’oggetto di maggior valore, insieme alla chiavetta usb che viene usata per caricare la musica, un tablet e i computer di lavoro.

Spariti nel nulla con dentro la contabilità della discoteca, i dati dei fornitori e tutta la documentazione dell’azienda.

«Sono certo che erano fuori ad aspettare che ci allontanassimo - dice Matteo - hanno fatto un disastro e un grosso danno economico».

Le gesta dei ladri sono state immortalate dalle telecamere di sicurezza della discoteca di via Piemonte.

I due giovani sono incappucciati e da come si muovono si capisce che sanno il fatto loro.

Iniziano a smontare con un trapano la serratura della maniglia antipanico sul retro per entrare nel locale. Usciranno dopo sette minuti con in mano una busta con dentro i pc e la consolle del dj.

Al proprietario del locale il compito di fare la conta dei danni, purtroppo per cifre consistenti.

La polizia ha svolto i primi rilievi sul posto a caccia di impronte e di ogni altro elemento utile a dare un nome ai due malviventi.

Sotto la lente quelle immagini della videosorveglianza della discoteca, che si spera siano utili per inchiodare i ladri.

Matteo Gregori e il suo collaboratore hanno rischiato di trovarsi faccia a faccia con i due visto che se ne sono andati col bottino solo qualche minuto prima che tornassero dal bar tabaccheria che resta aperto tutta la notte.

«In questa zona purtroppo siamo già costretti a tenere a bada gente che spesso arriva in discoteca solo per creare problemi e questa non ci voleva proprio» dice Matteo Gregori, che gestisce l’ex Fedora di via Piemonte da tre anni.

Ora è al lavoro per risistemare i danni materiali lasciati dai malviventi e acquistare gli strumenti di lavoro che sono spariti nel nulla nel giro di pochissimi minuti.

«Non mollo anche se onestamente la situazione mi ha fatto riflettere molto» dice Matteo. Che assicura che la discoteca riaprirà il 27 gennaio.