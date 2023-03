Terni. Superstrada Terni- Rieti attesa anche di un'ora per il senso unico alternato Disagi per l'arrivo delle barche di canottaggio

Lunghissime file che si protraggono anche più di un'ora sulla superstrada Terni - Rieti all’imbocco della galleria Tescino di 4 chilometri che conduce a Terni, con automobili tir, autoarticolati e pullman fermi costretti a rimane fermi per il senso unico alternato. Si parla di un aggiornamento della segnaletica all’interno della stessa galleria. Lavori che vengono effettuati a ridosso del Memorial Paolo D’Aloja di canottaggio che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile con la partecipazione di 34 Paesi. Questo accade in un momento difficile per la viabilità dell’asse viario che si snoda tra Marmore e Piediluco con l’aggravante della strada statale chiusa dalla Provincia per permettere l’effettuazione dei lavori di consolidamento di una parte delle montagna dalle quale nei giorni scorsi si è staccato un masso di otto tonnellate di peso precipitando a valle. Il senso unico alternato per tutto il tratto della galleria Tescino non è neppure segnalato da una cartellonistica prima dell'arrivo dell’accesso alla rampa, quindi gli automobilisti una volta imboccata la superstrada trovano di fronte la segnaletica di senso unico senza alternativa di tornare indietro. Da qui enormi disagi per tutti, in modo particolare per gli arrivi delle barche straniere che già venerdì scenderanno in acqua e che si trovano a dover allungare i tempi per arrivare al centro nazionale di canottaggio. Un domanda se la stanno fanno un pò tutti: non sarebbe stato meglio posticipare gli interventi la prossima settimana dopo la manifestazione internazionale di canottaggio in modo di non creare altri disagi?. Evidentemente, però, non esiste dialogo nè il minimo coordinamento tra gli addetti ai lavori impegnati in questo momento sulla viabilità. Adesso a rimanere percorribile senza ostacoli di sorta rimane soltanto la strada della Valnerina anche se rimane abbastanza tortuosa e difficile per i lunghi carrelli delle barche di canottaggio.