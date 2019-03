TERNI Rimase solo uno sconfitto senso...E' questo uno dei versi che un anonomino ha lasciato sul luogo dove quattro anni fa fu ucciso David Raggi. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, che la famiglia ricorda con una messa. L'anonimo poeta ha voluto ricordare in versi la dinamica della sera in cui Raggi fu ucciso per mano di uno straniero che fuggiva da una rissa con un pezzo di vetro in mano.

Ieri l'ennesima beffa: lo Stato ha dato ai familiari un indennizzo minimo. La città, invece, non dimentica quel ragazzo da cuore gentile morto senza un motivo.

A seguire il testo completo della poesia

Della tua città alla folla quella sera ti presentasti,

facendo chiamar più volte il tuo nome,

verso più volte detto in quello slargo

così piccolo che nessuno l'avrebbe detto abbastanza

per proporti sulla bocca di tutti;

così allegro, che nessuno illuderebbe d'esser luogo di pace.

Chiamasti un destino dal nome straniero

per un insolito cambio fare:

lui ti prese le ventisette estati che sul tuo viso avevano trovato giugno

e ti diede a quattro inverni.

A lasciarti su labile carta

ci pensò un fiato gelido,

che ti levò sopra la sicurezza

del riparo contro il ghiaccio del momento.

Apprezzato com'eri,

decidesti di dar il colore a quelle pietre,

dalle quali ora nascono fiori e pianti.

silenzioso com'eri,

volesti andare senza fiatare,

stesso sentire che la tua immagine lascia negli occhi dei cari.

E una gola si spaventò di far diversamente,

le mancò l'aria per chiamarti ancora una volta,

le voci di tutti ebbero paura di venire alle tue orecchie.

Rimase solo uno sconfitto senso,

una stinta mossa rifugiatasi in una scena muta.

Così, nel chiassoso buio della sera,

venisti corrotto da un sonno profondo.

Tanto grande è il tuo ricordo

che il peso ti negò 'l posto fra pagine coperte;

allora t'adocchiò la prima,

tu, corteggiato,

cedesti alle lusinghe delle sue righe.

Fu a quel tempo che t'avvicinò la prima,

menzognera promessa alla quale, sognante, ti dai ancora."

