TERNI Un indennizzo di 21.600 euro per tutti i componenti della famiglia di David Raggi, il ternano di 27 anni massacrato il 12 marzo del 2015 fa in piazza dell’Olmo da un pregiudicato marocchino che è stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusioneo. Esattamente per la madre Bruna, il padre Walter e il fratello Diego 7.200 euro a testa. La sentenza è della seconda sezione civile del tribunale di Roma che non ha rilevato responsabilità specifiche sulla mancata espulsione nonostante l’omicida fosse clandestino e sulla mancata carcerazione malgrado dovesse scontare 7 anni e 6 mesi di reclusione. Una sentenza che ha portato rabbia e delusione tra i familiari, esternata dal loro avvocato Proietti:«Mi ha chiamato il padre Walter - dice l'avvocato - commentando che a un suo amico a cui hanno ucciso un cane da caccia hanno liquidato 11 mila euro, la vita di mio figlio vale dunque meno di un cane da caccia». Una beffa a poche ore dall’anniversario dell’omicidio.