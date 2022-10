Terni, stagione eccezionale per i funghi. Il micologo Enrico Bini: «Ecco i posti dove andare a cercarli»

Sono in molti a sostenere che la stagione dei funghi è finita anche per una stagione anomala, in anticipo, le cui condizioni meteorologiche hanno favorito l’abbondante crescita fungina. Ma così non è, la vera stagione dei funghi è cominciata a ottobre, come sempre è stato ed in linea con le precedenti. Infatti proprio dal mese di ottobre c’è la possibilità di fare incetta di funghi di specie diverse per tutti i gusti in tutte le località del comprensorio. «Proprio così- conferma Enrico Bini presidente del Ciav (Centro iniziative ambiente Valnerina) ed ex capo responsabile dell’ispettorato controllo funghi dell’Usl- siamo nel pieno della stagione fungina. Con questo caldo umido i miceti hanno un habitat ideale per crescere, anche per via della temperatura ottimale.

Quali i migliori posti per cercare funghi? «Certamente la Valnerina- spiega l’esperto- i boschi di Miranda, il monte Bibbico e Stroncone. In queste località se ne possono trovare a canestri e di diverse specie. Penso alle russule, ai porcini, ai sanguinelli, tanto per citare i più conosciuti».

Troppo tardi è arrivato il controllo dei funghi da parte dell’Usl 2? «Non voglio fare polemiche, per essere sincero mi aspettavo che i controlli scattassero nel momento di maggiore presenza nei boschi dell’amanita quella pericolosa che può portare anche alla morte. In quel momento era particolarmente necessario il controllo dei funghi. Adesso è ugualmente importante, certamente, ma le altre specie di funghi al massimo danno dei dolori intestinali e vomito quasi mai problemi più seri. Per questo motivo- conclude Bini- il controllo delle specie fungine andava anticipato».

Comunque fino al 30 novembre da parte dell'Usl2 sono stati attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati. Allora vediamoli dove si fanno questi controlli dei funghi.

Per il distretto di Terni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede dell’Ispettorato micologico di Via Bramante , posto al piano terra negli uffici ex dogana; il sabato, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 sempre in via Bramante. Sempre a Terni dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 presso il mercato coperto di Largo Manni in Terni, esclusivamente per rilascio della necessaria certificazione dei funghi freschi spontanei destinati al commercio.

Per il distretto di Narni e Amelia i controlli verranno fatti presso la sede del dipartimento di prevenzione dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 13.45 in piazza Augusto Vera di Amelia.

Per il distretto di Orvieto i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati si terrà presso la sede del Dipartimento prevenzione via Postierla , dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 9:30.

Per il distretto di Spoleto, presso la sede dipartimentale prevenzione di via San Carlo, nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 9:00.

Per il distretto di Foligno in controlli si terranno presso la sede del dipartimento di prevenzione di via Fammenga 55/A, nei giorni del lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30. Infine il distretto Valnerina – Norcia, sempre presso il dipartimento in via Del Lavoro 7 (zona industriale) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00.