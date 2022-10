Terni, va a funghi ma trova un pacco sospetto. I carabinieri sequestrano quasi mezzo chilo di droga

TERNI Una tranquilla domenica per funghi. Questo il programma di un cittadino ternano che invece, mentre era nel bosco, si è imbattuto in un pacco sospetto. Immediata la segnalazione ai Carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Terni che insieme al personale della locale stazione Carabinieri Forestale hanno raggiunto strada della Civitella per gli accertamenti del caso.

A spuntare fuori dai cespugli una grossa busta, di quelle utilizzate per le spedizioni postali. Dentro, tre involucri contenenti hashis per un totale di trecento grammi e una busta con centodieci grammi di marijuana.

Secondo le ipotesi degli inquirenti, un nascondiglio temporaneo, in attesa di recuperare "la roba" probabilmente per rifornire il mercato locale nel prossimo week end.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro e al repertamento della droga recuperata e informato l’Autorità Giudiziaria competente. Parallelamente sono stati intensificati i controlli per individuare gli autori del traffico di stupefacenti.