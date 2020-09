TERNI - E' incappata in uno dei controlli notturni dei carabinieri ed è stata trovata in possesso di alcuni grammi di cocaina.

Per la donna, una bulgara di 30 anni che vive nel ternano, è scattata la perquisizione domiciliare. A casa sua i militari della stazione di Terni hanno recuperato e sequestrato poco più di sette grammi di cocaina, 60 grammi di sostanza da taglio, un bilancino elettronico, bustine di cellophane per il confezionamento delle dosi e poco meno di 200 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. La donna è stata denunciata alla procura per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA