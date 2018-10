Terni, si toglie la vita il comandante provinciale della Guardia di Finanza Massimiliano Giua

Ultimo aggiornamento: 19:18

TERNI Il colonnello Massimiliano Giua, comandante provinciale della Guardia di Finanza si è tolto la vita sparandosi un colpo partito dalla pistola d'ordinanza. Il corpo dell'ufficiale è stato ritrovato sul Monte Argentario da un gruppo di persone che stava passeggiando nella zona questa mattina. Era in ferie da alcuni giorni anche se fino a due giorni fa aveva lasciato le consegne per una riunione di lavoro che si sarebbe dovuta tenere il 3 ottobre a Terni. Questa mattina a dare l'allarme è stato un familiare perchè il colonnello non rispondeva al telefono da alcune ore. Secondo alcuni amici il colonnello era in procinto di sposarsi. Giua era arrivato a Terni da un anno e aveva seguito tutte le più importanti indagini dell'inchiesta Spada, che riguarda appalti del Comune di Terni e quelle che riguardavano la sanità.Era arrivato da Grosseto, dopo aver lavorato lì per quattro anni. Non si conoscono le motivazioni del gesto anche se il colonnello ha lasciato delle lettere indirizzate alle persone a lui care che conterrebbero, però, solo dei saluti.Era anche giornalista pubblicista e per questo aveva partecipato come relatore a numerosi corsi di formazione organizzati dall'Ordine dei giornalisti della Toscana e avrebbe dovuto partecipare come formatore a un corso organizzato dall'Ordine dell'Umbria.Nato a Francoforte sul Meno (Germania) nel 1970, Giua era entrato nell’Accademia della Guardia di Finanza nell’ottobre 1989 ed aveva frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze nel 2009. Aveva prestato servizio con incarichi di comando presso i reparti operativi di Trani, Roma e Torino. Essendo giornalista pubblicista che collaborava con primarie riviste specializzate ed autore di numerose pubblicazioni, nel corso degli anni aveva ricoperto ruoli di staff presso l’Ufficio Stampa del Comando Generale e quale Capo Ufficio Operazioni presso il Comando Regionale Piemonte.Massimiliano Giua aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza di Roma” e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, nonché il Master di 1° livello in Studi internazionali strategico-militari. Come docente ha svolto attività di insegnamento in materia di “Tecniche di polizia tributaria”, “Polizia doganale” e “Diritto doganale” presso l’Accademia del Corpo e la Scuola di polizia tributaria. Molteplici anche le collaborazioni con il mondo universitario, in particolare di Roma Tor Vergata, Torino, Milano e SDA Bocconi.Il colonnello Giua, insignito di Medaglia d’Argento al Merito di lungo comando era Consigliere giuridico delle Forze Armate.Lo scorso anno si era ucciso in Abruzzo il generale Guido Conti che aveva guidato il Corpo Forestale in Umbria e aveva seguito le indagini su furti e truffe in ThyssenKrupp. Tra le motivazioni del suicidio si era adombrato anche il sospetto che il generale provasse sensi di colpa per le vittime di Rigopiano, in quanto Conti aveva prestato servizio anche in Abruzzo e seguito alcune pratiche che riguardavoi le concessioni per l'hotel, anche se non era mai stato indagato e successivamente era risultato estraneo.Nel 2010 invece a Terni il suicidio del colonnello dei carabinieri, Rocco Amoruso, che si lasciò cadere nel vuoto dalla sua abitazione nella caserma di via Radice.