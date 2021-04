Nuovo punto vaccinale, la Provincia mette a disposizione la palestra del "Casagrande" a piazzale Bosco

TERNI La Provincia di Terni ha dato seguito senza indugio alla richiesta pervenuta dal direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino in merito alla messa a disposizione della palestra dell’istituto Casagrande a Piazzale Bosco, a Terni, per realizzare un punto vaccinazioni anti covid-19. Il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, sottolinea la piena disponibilità della Provincia nel collaborare con la Usl, con il Comune di Terni e con tutti gli altri soggetti impegnati nell’emergenza al fine di riuscire ad arrivare alla soluzione del problema nel più breve tempo possibile. «Siamo felici di poterci mettere a disposizione e di poter dare il nostro contributo”, dichiara il presidente. “La pandemia da covid-19 – aggiunge - si combatte con le misure sanitarie e di prevenzione ma anche con la sinergia più ampia possibile”. In merito alla prossima riapertura dopo Pasqua anche delle attività didattiche, il presidente ha rilevato l’opportunità di garantire spazi e accessi separati fra i presidi sanitari e le aree dedicate alle lezioni scolastiche.

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA