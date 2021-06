Casagrande, allestita una nuova tendostruttura donata dalle residenze per anziani

Si arricchisce di una nuova struttura il punto vaccinale dell’Azienda Usl Umbria 2 di Terni, ii piazzale Bosco. È stata infatti allestita una nuova tendostruttura che unisce i due padiglioni già utilizzati per accogliere i cittadini prenotati per la seduta vaccinale. La finalità è di assicurare un ulteriore riparo dai raggi solari e da eventi meteo avversi e quindi di migliorare il comfort nei minuti di attesa che precedono la somministrazione della dose vaccinale, nelle due fasi di accoglienza e di accettazione. La tendostruttura è stata donata dalle residenze protette per anziani non autosufficienti attive nel territorio su proposta dell'azienda sanitaria accolta con grande favore e con unanime partecipazione dai gestori delle strutture. Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, insieme alla direzione strategica e al direttore del distretto di Terni, Stefano Federici, ringrazia gli amministratori delle residenze protette per questa testimonianza di generosità e di impegno civile al fianco di decine di professionisti, sanitari e volontari impegnati ogni giorno al Casagrande con grande dedizione e abnegazione per centrare il traguardo fondamentale dell’immunità di comunità. Dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,30 alle 19.30, nell’hub di Terni della Usl Umbria 2 operano circa 70 professionisti con diversi ruoli: team vaccinali e sanitari del distretto di Terni, medici volontari, Protezione Civile e volontari delle associazioni attive in città. Garantiscono ogni giorno fino ad un massimo di 1500 vaccinazioni fornendo un prezioso contributo alla campagna regionale di immunizzazione della popolazione.