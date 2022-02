Terni, chiude il punto vaccinale più grande dell'Umbria. La palestra torna agli studenti del Casagrande

TERNI - Va in pensione la postazione vaccinale più grande dell’Umbria. Il Casagrande. Inaugurato il 24 aprile 2021, chiude lunedì 28 febbraio 2022, dopo aver somministrato più di 200mila vaccinazioni anti SarsCov2. Dal primo marzo 2022 le vaccinazioni agli over 12 verranno eseguite presso la sede centrale dell'Azienda Usl Umbria 2, in via Bramante. Prima però le autorità locali vogliono ringraziare gli operatori sanitari, i volontari, le associazioni, la Protezione Civile. Tutti coloro, cioè, che in piena emergenza pandemica si sono impegnati quotidianamente con passione, professionalità, dedizione e senso civico, nell'hub di piazzale Bosco. Venerdì 25 febbraio, il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il sindaco di Terni Leonardo Latini, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, si recheranno al Casagrande per salutare quella macchina organizzativa che ha dato grande prova di sé. D’ora in avanti chi deve vaccinarsi dovrà andare in via Bramante. Per la fascia pediatrica (5-11 anni) continueranno ad essere garantite le vaccinazioni anche presso il centro salute Tacito di via Annio Floriano e il Colleluna di via del Modiolo. L’Usl fa sapere che sarà garantita agli assistiti ampia facoltà di scelta della data e dell'orario di accesso per favorire la massima adesione alla campagna d’immunizzazione. E ricorda che «il vaccino è l'arma più efficace e sicura di prevenzione e protezione dall'infezione e anche un presidio fondamentale contro lo sviluppo della malattia grave».

