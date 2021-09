Lunedì 27 Settembre 2021, 08:59

TERNI Dalla critica alla proposta. Nel giro di 24 ore il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, ha dato una doppia sveglia al Comune di Terni in merito alla vicenda della riqualificazione del Camposcuola Casagrande, che ha innescato il derby di Palazzo Spada tra l'assessora allo sport, Elena Proietti, e la vicesindaca Benedetta Salvati, su chi delle due porterà prima a Terni i finanziamenti per risistemare l'impianto. Ma ora c'è da fare i conti anche con l'ingresso in campo della Ternana. Nell'anno del successo olimpico, con la vittoria nei 100 metri di Marcell Jacobs e della squadra azzurra nella staffetta 4x100, il patron Bandecchi ha sottolineato tutto il suo stupore perché «a Terni non abbiamo il Camposcuola e non siamo stati capaci di prendere quattro spicci dalla comunità europea che sono andati al comunetto dell'Umbria. Ma che dobbiamo fare? Questa notte ci dormo sopra poi qualcosa mi invento». Chiaro il riferimento al bando Sport e periferie che ha premiato il progetto presentato per il palazzetto dello sport di Otricoli ma ha lasciato fuori quello del Camposcuola di Terni realizzato dall'Athletic Terni. Passata la notte, patron Bandecchi ieri ha lanciato la sua proposta, rivolgendosi in particolare agli imprenditori di Terni: «Facciamo insieme il Camposcuola». In che modo? «Se io mettessi 400mila euro, ma li trovo un'altra ventina di imprenditori da 40mila euro l'uno? Poi facciamo una targa con tutti i nostri nomi. Faremo così un Camposcuola bellissimo da donare ai nostri ragazzi che forse vinceranno i 100 metri tra venti anni».

Una proposta che l'assessora allo sport Elena Proietti cavalca al volo, in particolare per rientrare in partita dopo essere stata di fatto esclusa dal piano B, quello che la vicesindaca Benedetta Salvati, insieme al primo cittadino Leonardo Latini, ha illustrato al Coni per riqualificare il Camposcuola utilizzando 1,5 milioni di euro che dovrebbero arrivare da un bando nazionale sulla rigenerazione urbana. «Oltre alla riqualificazione - commenta al Messaggero l'assessora Proietti - è altrettanto importante la gestione dell'impianto. Bene l'intervento di Bandecchi ora abbassiamo tutti i toni e vediamoci intorno ad un tavolo per il bene dello sport e di Terni».