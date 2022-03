Terni, marzo mese della prevenzione oncologica La Lilt organizza un convegno al Casagrande

Di tumore si può guarire ma bisogna rispettare alcune regole importanti. La prima riguarda la prevenzione . Dal 1 di marzo, infatti, inizia il mese della prevenzione oncologica per la Lilt (Lega italiana per lotta contro i tumori) con la distribuzione di diversi opuscoli che spiegano il corretto stile di vita da tenere e che fanno parte delle della prevenzione. A chi ne abbia bisogno può anche richiedere visite gratuite da validi professionisti di ogni settore della medicina. A metà del mese, precisamente il 16 marzo, è stato organizzato anche un convegno presso l'Istituto alberghiero Casagrande​, in cui la dottoressa Chirico (presidente della Lilt della sezione di Terni) la dottoressa Luzi, psicologa, ​ ed il dottor Emiliano Catozzi, interverranno sui temi delle prevenzione, come comportarsi alle prime avvisaglie del male, e come intervenire per la cura. Il dibattito ​ si allargherà anche anche agli insegnanti del Casagrande e dei studenti, per spiegare loro l’importanza del movimento e​ di una dieta corretta < >. Al termine del convegno saranno serviti aperitivo e pranzo preparato dagli studenti del Casagrande. < >. Il prezzo del pranzo è​ di 15.00 euro e il ricavato, escluse le spese, sarà​ devoluto alla Associazione​ che sta facendo​ una raccolta fondi per poter continuare ad offrire i servizi di consulenza a tutti ed in modo gratuito. servizi. Per le prenotazioni telefonate a Maura cell. 3384421618.

