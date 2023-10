Latina, incendio devasta l'ex edicola via Guido Reni accanto all'ospedale

Incendio nella notte tra sabato e domenica a Latina nei pressi dell'ospedale Santa Maria Goretti. Il rogo ha devastato l'ex edicola di via Guido Reni proprio accanto all'ingresso del Pronto Soccorso. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso: le fiamme sono divampate all'esterno dove era stato posizionato un giaciglio di fortuna. L'incendio è molto simile a quello di alcuni mesi fa in via Romagnoli.